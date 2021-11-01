لو عايز تشتري شقة.. إزاي تتأكد إنها مرخصة عشان متتعرضش للإزالة؟

عندما يقبل المواطن على شراء شقة سكنية جديدة، قد تنتابه بعض المخاوف حول ما إذا كانت تلك الشقة في عمارة سكنية مرخصة أو أنها غير مرخصة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن عدد من الطرق للتأكد من كونها مرخصة، تجنبا للتعرض لإزالتها بعد الشراء، خصوصا بعد انتهاء المدة المخصصة للتصالح على مخالفات البناء وفق قرار مجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات يمكن إجراءها للتأكد من أن الشقة السكنية التي يقبل المواطن على شراءها موجوده في عمارة سكنية مرخصة، وعدد من المستندات التي يمكن التأكد منها، وفق حديث المحامي كمال منصور لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أشياء يجب البحث عنها للتأكد أن الشقة في عمارة سكنية مرخصة

قال المحامي كمال منصور، إنه عند شراء شقة سكنية جديدة، يجب أن يتجنب المشتري شراء تلك الموجودة في عمارة سكنية غير مرخصة، تجنبًا لإزالتها، وللتأكد من ذلك يجب مطالعة عدد من المستندات الخاصة بذلك والتي تتمثل في الآتي:

1- رخصة بناء العقار

تعد رخصة بناء العقار من أول المستندات التي يجب على المواطن أن يقوم بالاطلاع عليها، فعند بناء أي من العقارات، يجب أن يحصل صاحب هذا القرار على ترخيصه من الحي التابع له، لذلك يجب مطالعة الترخيص عند الشراء، كما يفضل أن يقوم المشتري بتصوير نسخة منه والاحتفاظ بها.

2- شهادة مطابقة من الحي

- عندما يقوم المواطن بترخيص العقار الذي يريد بناءه، يقوم الحي بإرسال لجنة لموقع البناء، وعند الموافقة على إصدار الترخيص يتم إصدار شهادة مطابقة من الحي، والتي تفيد بتوافر الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص في موقع البناء.

3- سند ملكية الأرض

يجب أن يحرص المشتري على مطالعة سند ملكية الأرض عند شراء الشقة، على أن يكون العقد موثق في الشهر العقاري، كما يجب التأكد من أن اسم مالك الأرض هو نفسه أو صاحب العقار أو على صلة قرابة به، كما يمكن للمشتري أن يطلب صورة من عقد ملكية الأرض.

4- عقد ملكية العقار

يجب أن يحرص المواطن على الاطلاع على عقد ملكية العقار حالة أو العمارة، والذي كان يجب أن يكون موثق في الشهر العقاري، وفي حالة طلب المشتري لصورة من العقد للاحتفاظ بها يجب تلبية طلبه.