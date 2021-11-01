رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربي: عمالنا حريصون على الأداء المتميز

أكد سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ونائب أول رئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال الإنتاج الحربي حريصون على إنتاج منتجات تتسم بالدقة وبأداء متميز، وحريصون على عدم وجود أي هدر للمواد والخامات، جاء ذلك في كلمته بحفل عيد الإنتاج الحربي السابع والستين.

دقة متناهية في منتجات الإنتاج الحربي

كما أعرب «النقيب» عن سعادته بالاحتفال بهذا العيد الذي يجرى الاحتفال به بمناسبة إطلاق أول طلقة ذخيرة مصرية في الشركة «مصنع 27 الحربي» والذي كان أحد العاملين به سابقا، مشيرا إلى أن منتجات الإنتاج الحربي تتميز بالكفاءة والدقة المتناهية، وأن هذه الدقة المتناهية تتطلب وجود وعي كامل لدى العاملين الذين يعملون على الماكينات بمختلف الشركات لأنها أمانة، وتسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة وتساهم في مكافحة الإرهاب.

ووجه «النقيب» تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة، كما وجه تحية لكل عمال الإنتاج الحربي.