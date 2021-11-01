ضبط شخصين تحرشا بفتاة وسرقا هاتفها في السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة بالإكراه.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم»، بأنه حال سير نجلته «طالبة، مقيمة بذات العنوان»، فوجئت بمركبة «توك توك» يستقلها شخصان قام أحدهما باستيقافها ومحاولة إجبارها على استقلال المركبة قيادة الآخر، إلا أنها قاومتهما، فقاما بالتحرش بها والاستيلاء منها على هاتفها المحمول كرهًا عنها ولاذا بالفرار.

سقوط المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، حال استقلالهما مركبة «توك توك» قيادة أحدهما، وبحوزتهما «الهاتف المحمول المستولى عليه – سلاح ناري فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار».

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها باستخدام المركبة والسلاح الناري المضبوطين بحوزتهما، وباستدعاء المُبلغ وبصحبته المجني عليها، تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بارتكاب الواقعة.