أهالي " كندليه" بطنطا يوقعون عقود الوحدات السكنية الجديدة قبل الإخلاء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توقيع أهالي منطقة «كندليه»، العشوائية، عقود الوحدات السكنية الجديدة، تمهيداً لإخلائها، إذ تعد هذه المنطقة واحدة من المناطق العشوائية الخطرة التابعة لحي ثان طنطا والجاري تطويرها ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق التطوير الحضاري التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد «رحمي»، أن المحافظة تسعى جاهدةً لتنفيذ خطة الدولة وتعليمات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، حيث قامت المحافظة ببناء 11 عمارة، تضم 152 وحدة سكنية، 28 محلاً تجارياً بتكلفة قدرها 94 مليون جنيه على أحدث طراز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح في بيان صحفي، أن المحافظة كانت حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين من سكن مناسب يليق بهم، حيث تم توقيع العقود الخاصة بهذه الوحدات بحضور لجنة تم تشكيلها بهذا الخصوص تمهيداً لتنفيذ إخلاء المنطقة بالكامل تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وقف 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية

من جهة أخرى، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى المركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وأشار رئيس المدينة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.