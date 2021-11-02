التضامن توضح سن المتابعة الميدانية للأطفال بالأسر البديلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تتم المتابعة الميدانية للأطفال المكفولة داخل الأسر البديلة لحين بلوغ الطفل المكفول أو الطفلة سن الرشد «21 عاما»، لافتة إلى أنه يشترط أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

كفالة الطفل بعد تجاوز سنه ثلاثة أشهر

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى الأسر على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي الذي جاء كالتالي: «إلى متى تتم المتابعة الميدانية للطفل المكفول»؟، مؤكدة أنه يجوز تقدم الأسر البديلة بطلب لكفالة طفل بعد تجاوز الطفل ثلاثة أشهر.

إجراءات تسليم الطفل للأسرة البديلة

وأشارت التضامن، إلى أن إجراءات تسليم الطفل للأسرة البديلة تتمثل في محضر تسليم بلجنة مشكلة من الجهتين «المسلمة والمستلمة»، مرفقا به محضر الشرطة وشهادة الميلاد وبطاقة الحالة الصحية وآخر تقرير طبي للطفل، وكل متعلقات الطفل وقت العثور عليه وكذا دفتر توفيره وكل ما يخص الطفل.

وأوضحت التضامن أنه يجوز ادخار أموال بدفتر التوفير الخاص بالإبن المكفول ، ولا يجوز صرفها تحت أي مسمى منعا لتهريب الأموال باسم الأطفال في حالات يجرمها القانون وحرصا على المصلحة الفضلى للابن.

وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية

واشترطت وزارة التضامن على الأسرة الكافلة للطفل، تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية، وأن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

كما اشترطت وزارة التضامن، بالحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.