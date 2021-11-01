ضبط صاحب شركة دعاية بالسويس لإتجاره في العملة بقيمة 23.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس» لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بناء على معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، التي أكدت تعامله في النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال عدد من المواقع، والتى تقوم بإرسال تحويلات مالية إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشاراً.

وأوضحت التحريات أن المتهم يتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى ترسل إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات لإحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين بعد الفحص المستندي والتحري أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 بلغ «1,5 مليون دولار أمريكى» بما يعادل 23,640,000 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.