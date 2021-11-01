خالد النبوي يلتقط صورة مع عمال: «مساء العظمة»

حرص الفنان خالد النبوي، على التقاط صورة تذكارية مع مجموعة من العُمال في إحدى المناطق الجديدة، صباح اليوم، ما حظى بنسبة تفاعل كبيرة من الجمهور.

خالد النبوي: «العمال اللي بيشتغلوا بأيديهم»

ونشر خالد النبوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالعمال، مُعلقًا عليها بقوله: «مساء العظمة على العظماء، العمال اللي بيشتغلوا بأيديهم».

وأثنى قطاع كبير من الجمهور، على تفاعل خالد النبوي مع العمال، والتقاط الصور التذكارية معهم، إذ علق أحد المتابعين بقوله: «ربنا يزيدك تواضع.. المحترم نجم العالم.. ربنا يجبر بخاطرك».

طرح فيلم قمر 14 لـ خالد النبوي نهاية ديسمبر

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان خالد النبوي، عرض أحدث أفلامه في السينمات، بعنوان «قمر 14»، فمن المُقرر طرحه اعتبارًا من يوم 29 ديسمبر المُقبل، وذلك بعدما عُرض لأول مرة في أحد المهرجانات السينمائية، قبل أيام.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

خالد النبوي يستعد لتصوير المسلسل العالمي «جلجامش»

كما يستعد خالد النبوي، لخوض تجربة فنية جديدة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يُشارك في المسلسل العالمي «جلجامش» الأسطوري المأخوذ عن الحضارة السومرية في بلاد العراق والشام، حيث كشف المنتج سيف عريبي عن البرومو الأول للعمل دون الإفصاح عن تفاصيله، قبل أيام.