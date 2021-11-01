صيانة وتركيب 306 كشافات إنارة ورفع 255 طن مخلفات بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أنجزت العديد من الأعمال فى القطاعات المختلفة خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، حيث نجح قسم البيئة بالقرية في رفع 255 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

وأضاف أنه تم تركيب وصيانة 306 كشافات إنارة، شملت 56 كشاف ليد جديد، وصيانة 250 كشاف، و2 خلية ضوئية، وشد أسلاك بطول 370 مترا.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

وفي قطاع التنظيم ووقف البناء العشوائي تم إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 67 متر وتم عمل اللازم قانونا، كما تم تحرير محضري أشغال طريق، ومحضري مخالفة أعمال القانون 119 لسنة 2008.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة بأقسام النظافة والبيئة بالقرى والتوابع حيث تم رفع 125 طن من المخلفات والتراكمات وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوى.

وأعلن محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية عن رفع 25 طن من المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوي.

وأعلن عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل، استمرار أعمال متابعة النظافة ورفع 35 طن من مخلفات وتراكمات من قرية طوخ الخيل والقرى المجاوره ونقلها إلى المقلب العمومى.

رفع 25 طن مخلفات

وأكد محمد حيدر رئيس قرية صفط الخمار، رفع حوالي 25 طن مخلفات القمامة من الطريق العام على ترعه سري باشا من الجانب الشرقي والجانب الغربي بصفط الخمار ومن أمام الجمعية الزراعية بدمشاوهاشم للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لسير العمل بقرى وأحياء المنيا وعدم السماح لأى نوع من التقصيرلرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة تنال رضا المواطنين.