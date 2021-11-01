أحكام تأديبية متفاوتة لـ9 مسؤولين سابقين وموظفين بالشباب والرياضة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 9 من المسئولين السابقين والموظفين بمديرية الشباب والرياضة، والمتهم الأول متهم بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها، وصرف باقي المحالين لبدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف 239 ألف و774 جنيه دون وجه حق، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

الحكم تضمن مجازاة مدير الشباب والرياضة ببورسعيد

وتضمن الحكم مجازاة كل من «ع. ا» مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقًا، «أ. ع» عضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمديرية سابقًا، «ص.ا» مدير النزل الدولي للشباب بالمديرية سابقًا، «ع.ا» مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي لكل منهم.

وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من «ع.ع» مدير مركز شباب الاستاد ببورسعيد، «ع.م» مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، «م.أ» موظف بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، «م.م» موظفة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، «م.م» مدير عام المدينة الشبابية وعضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقًا.

الوقائع حدثت بين عامي 2015 و2018

ونسب إلى المتهمين في الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات وأتوا أفعال من شأنها الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهم.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلى واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز من المجلس القومى للشباب والرياضة في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية، وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب والرياضة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن، كما وزع عدد 18 جهاز حاسب آلى وفاكس وطابعة ألوان وماكينة تصوير داخل مكاتب المديرية، وذلك بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

أما من المحال الأول وحتي الثامن، أقروا صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توفر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه صرف مبلغ وقدره 239774 جنيه بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017.

وأعد المحال التاسع، كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها حال مخالفتها للائحة المنظمة خلال شهر يناير 2016 حتى شهر يونيه 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق.