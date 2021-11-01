«نائب التنسيقية» يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من «تنفيذي» لبناء القدرات

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «تنفيذي»، باستقبال متدربي المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية بعد اجتيازهم مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية عقب تخرجهم من المستوى الأول من البرنامج.

المستوى الثاني لمبادرة تنفيذي

وقال النائب علاء مصطفى مؤسس المبادرة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المستوى الثاني من مبادرة تنفيذي به مجموعة من الموضوعات المتقدمة التي لا بد لأي قيادة تنفيذية أن تستوعبها وتمارسها جيداً.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية من 36 ساعة تدريبية، مقسمة على خمسة أيام تدريبية تحتوي على برامج عملية مكثفة ونماذج محاكاة وتقييمات شخصية.

نموذج محاكاة بشكل كامل

كان اليوم الأول من المستوى الثاني عبارة عن نموذج محاكاة بشكل كامل للتعايش بهدف تعليم المتدربين أهمية الإلمام والنظر للأحداث والمواقف من أكثر من زاوية نظر بالإضافة إلى التدريب على أهمية التفكير الاستراتيجي للقيادات وكيفية التفرقة بين عمليات صنع القرار واتخاذ القرار وتنفيذه ومعايشة كل هذه المراحل داخل نموذج المحاكاة.