خبير أرصاد يحذر: شبورة كثيفة غدا في الصباح الباكر

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إنه لا توجد أي تغيرات جوهرية متوقعة في حالة الطقس مساء اليوم وغدًا، وفق للخرائط وصور الأقمار الصناعية، لكن هناك فرصا لاستمرار تساقط الأمطار على المدن الساحلية الغربية عند السلوم، سيدي براني، مطروح، والإسكندرية، والشرقية عند رفح والعريش، يمتد تأثيرها لشمال الوجه البحري، بينما باقي أنحاء الجمهورية تخلو تمامًا من فرص تساقط الأمطار.

تساقط الأمطار على المدن الساحلية الغربية

وحذر «سعودي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، من الشبورة المائية في الصباح الباكر، التي تكون كثيفة إلى حد ما تصل لحد الضباب مما يتسبب في تقليل الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدًا المواطنين ترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

تحذيرات من تخفيف الملابس

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أنه يتبقى على الشتاء مناخيًا وجغرافيًا شهر ونصف، محذرًا من تخفيف الملابس لمن يتواجد خارج المنزل في الساعات المتأخرة ليلًا والاولى من الصباح الباكر، كما أن درجات الحرارة تستمر أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام حتى نهاية الأسبوع، ويستمر الجو معتدلا على السواحل الشمالية، يميل للحرارة مع ارتفاع الرطوبة على القاهرة والوجه البحري، حارا على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.