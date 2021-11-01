سيدة تطلب الخلع: اكتشفت إني زوجة تانية.. ومعاه 3 أولاد من الأولى

أٌقامت سيدة في بداية العشرينيات من عمرها، دعوى خلع، من خلال مكتب خبراء التسوية بمحكمة الأسرة بالجيزة، طالبة إحالة دعواها للمحكمة، دون التوصل إلى حل بينها وبين زوجها، بعدما اكتشفت أنها زوجة ثانية، بعد 4 سنوات كاملة من الزواج، مؤكدة أنه لم يخبرها بذلك قبل الزواج، بحسب دعواها.

زواج تقليدي

وحكت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل زواجها، قائلة إنها تزوجت عن طريق سيدة جارتها، بعدما رأتها مناسبة لأحد الأشخاص، وبعد السؤال عنه، وافق والدها دون أن تملك حق الرفض حينها، وتمت خطبتها، وتلاها الزواج بعد فترة قصيرة، ولم تكن تعلم عنه ما يكفي، وبدأت المشكلات بعد الزواج مباشرة.

متقلب المزاج

وقالت الشابة إنها عاشت ما يقرب من 4 سنوات في جحيم تقلباته المزاجية، فتارة يكون مستقيما وهادئا ويريد بيتا مستقرا، وتارة لا يجلس بالمنزل ويكون غير مسؤول، مشيرة إلى أنها كانت تتحمل خشية أن يبطش بها وقت غضبه، لاسيما أنه بدأ في تعنيفها، خاصة مع قدوم أول مولود.

«اكتشفت إني الزوجة التانية»

وتابعت الزوجة: «عرفت إنه متجوز بالصدفة عن طريق واحدة زميلتنا، لما سألتها عن حضانة كويسة أدخل فيها ابني، فنصحتني إني أدخله مع أخواته، فاستغربت ولما قلت لها أخواته مين؟ مردتش.. وتهربت من الكلام، وبعد كده راقبت تليفونه وعرفت إنه متجوز، فكذبت نفسي وواجهته وأنكر في البداية، وبعد كده قال لي إنه متجوز وعنده 3 أطفال، واكتشفت إنه متجوزها قبلي بسنتين».

الزوج يرفض الطلاق

وأوضحت الزوجة أنها طلبت منه الطلاق بكل هدوء والاتفاق على حضانة الطفل، وأنها ستسمح له بتربيته معها وسط أخواته، لكنه رفض بشدة مدعيا حبه لها، وعندما طلبت منه تطليق الزوجة الأولى، رفض أيضا بحجة أنه لا يود أن يفترق عن أولاده الـ4، وطلب منها تقبل الوضع، ووعدها بعدم التفريق بينهما، فلجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.