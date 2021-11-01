سياسيون وحقوقيون يشاركون في عزاء السياسي الراحل عبد الغفار شكر «صور»

أقيم مساء اليوم، عزاء السياسي الراحل عبد الغفار شكر، في دار مناسبات جمعية وسط المعادي بجوار مسجد الرحمة بشارع 9 بالمعادي، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين.

عزاء عبد الغفار شكر

وشارك في العزاء كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والدكتور مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والكتاب الصحفي محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

كما شارك في عزاء السياسي الراحل عبد الغفار شكر، كل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والسياسي جورج إسحاق، والمحامي خالد علي، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور.

جنازة السياسي الراحل عبد الغفار شكر

وشيعت أسرة السياسي الراحل عبد الغفار شكر، وأهالي قرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلة، جثمانه أمس بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا.

وشغل السياسي الراحل، منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كما كان قياديا سابقا بحزب التجمع.

ولد السياسي الراحل «شكر» في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، وكان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة في الفترة من 1943 إلى 1946، وتم فصل والده من العمدية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، وتوفي والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.