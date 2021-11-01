الجناح المصري في جلاسكو يشهد زيارات لعدد من الوزراء

تفقد المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة باليمن، والسيدة زرطاج جول وزيرة التغير المناخي في باكستان، والسيد معاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الجناح المصري المقام على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف الـ26 لاتفاقية التغيرات المناخية Cop 26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 من أكتوبر وحتى 12 من نوفمبر الجاري.

إشادة بالمعرض المصري بالمملكة المتحدة

وأشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصري، بما يشمله من عروض وكتيبات ومطبوعات متنوعة، تعرض النموذج المصري في التصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة القطاعات بما يجعله أيقونة مميزة لمعارض العالم في حماية البيئة وعرض مشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية.

ياسمين فؤاد: الجناح المصري يعرض نموذجا لمواجهة آثار التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناحية cop 26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية في التصدي لآثار التغيرات المناخية، متابعة «وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر؛ لتكون نموذجًا لغيرها من الدول، بالإضافة إلى خلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم».