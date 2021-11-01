مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في 149 قرية بأسيوط

واصلت مؤسسة حياة كريمة متابعة تنفيذ مشروعاتها فى المحافظات بالتعاون مع أجهزة الدولة، ففى أسيوط والوادى الجديد تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، خلال اجتماعها الدورى، اليوم، الأعمال التنفيذية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، لتحسين مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجاً بكل أرجاء محافظة أسيوط بحضور لواء أ.ح مهندس هشام درة محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وممثل الشركة القابضة للمياه العميد أيمن محمد الأباصيرى، ومجموعة من استشاريى المشروعات.

وأكدت الشركة، فى بيان اليوم ، أنه تمت متابعة الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز فى المشروعات القائمة لمبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بإنهاء الأعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

«درة»: نستهدف التخفيف عن المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً

وقال اللواء هشام درة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدورى على المشروعات، والتأكيد على أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين، فضلاً عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأكيد دور المشاركة المجتمعية أثناء تنفيذ المشروع ليكون على أتم استعداد لاستقبال استفسار المواطنين لتحقيق أكبر استفادة منه. وأشار «درة» إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف التخفيف عن كاهل الأكثر احتياجاً فى القرى برفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

بدء حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في «ديروط» لمدة أسبوعين

وفى أسيوط أيضاً، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس، بدء فعاليات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، ولمدة أسبوعين، حيث تم البدء فى أول أيام المبادرة بمركز شباب ديروط استقبال عدد من السيدات بجميع قرى «حياة كريمة» بالمركز والوحدات التابعة له لتوعيتهن بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبى عليهن وعلى أطفالهن دون الأربع سنوات، حيث جرى استقبال عدد يتخطى 1000 سيدة من مركز ديروط.

وكشفت المؤسسة عن أنه تم خلال المبادرة توعية السيدات على تنظيم النسل «اتنين كفاية»، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، وتكافل وكرامة، والحد من زواج الفتيات تحت الـ18 عاماً، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الأسرة، وتم عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم.

ويقوم أعضاء المؤسسة فى أسيوط باستقبال استفسارات المواطنين حول محاور المبادرة، وتذليل أى عقبات وإجراء التنسيقات اللازمة ورصد ردود الفعل التى ظهرت إيجابية جداً من فرحة وسعادة السيدات بما يتم من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأشارت المؤسسة إلى أن كل ذلك جرى بحضور المهندس مينا إبراهيم حنا، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور مينا عدلى، وإبرام إبراهيم، المنسقين الميدانيين، ومجدى نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وشيماء أحمد، مسئول مبادرة حياة كريمة بمديرية التضامن الاجتماعى، وقيادات الوزارة.

وفى سياق متصل، أعلنت المؤسسة، أمس، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فودافون مصر»، وذلك لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى قرى مبادرة حياة كريمة، من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة للكشف على أهالي قرى «مطوبس»

وفى كفر الشيخ، نظَّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة طبية شاملة لأهالى قرية «برج مغيزل» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع مديريتى الشباب والرياضة والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

وقال الدكتور طارق عبدالباقى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعَّال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، والتمريض، وطب الفم، والأسنان» من خلال تخصصات الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال وجراحة عامة، وجراحة عظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى تخصصات أخرى. وأشار د. «عبدالباقى» إلى تضمن القافلة أيضاً عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعوية لنشر الوعى الصحى للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة، موضحاً أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 2106 على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج فى تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجاناً للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية «برج مغيزل» والقرى المجاورة بمركز مطوبس، مضيفاً أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة ممثلة فى كليات القطاع الصحى تعد إحدى أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع فى مراكز محافظة كفر الشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويُسر.

«دسوقي»: هدفنا تقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية فى مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصون من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.