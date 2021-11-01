مصرع عامل غرقا في ترعة «محلة الأمير» بالبحيرة

لقي عامل مصرعه غرقأً في ترعة «الرشيدية»، أمام قرية «محلة الأمير»، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بمصرع عامل غرقاً في رشيد

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل، لقي مصرعه غرقاً، في ترعة «محلة الأمير»، التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لاستكمال الإجراءات.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «محمد محمد حسين حجازي»، 40 سنة، مقيم بقرية «محلة الأمير»، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق، إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة «الكيلو 90»، أسفل كوبري «الشجاعية»، اتجاه الاسكندرية، على الطريق الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع شاب حادث موتوسيكل

كما لقي شاب يُدعى «محيي الدين إبراهيم عبد الجواد»، 37 سنة، مقيم بدائرة مركز المحمودية، مصرعه جراء حادث آخر، نجم عن تصادم دراجة نارية مع سيارة، على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز ادكو، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.