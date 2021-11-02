تعرف على معلمي ومديري مدارس جنوب سيناء الفائزين في مسابقة مدارس مصر

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة حققت إنجازات كبيرة في مسابقة مدارس مصر وجرى إعلان أسماء الفائزين، وحصلت المحافظة على خمسة مراكز في المسابقة.

وهنأ «عقل» معلمي ومديري المدارس الرسمية لغات الفائزين في مسابقة مدارس مصر ومعلم مصر 2020-2021م وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها مؤسسة التعليم أولا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

«تعليم جنوب سيناء» أصبح الآن منافسا قويا بين محافظات كبيرة

وأضاف وكيل الوزارة «أن المكرمين أظهروا تألقا وتميزا وكانوا خير ممثل لمدارس ومعلمي المحافظة»، لافتا إلى حرصه على تكريم الفائزين في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تعليم جنوب سيناء أصبح الآن منافسا قويا بين محافظات كبيرة وذلك بدعم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للتعليم وما زال يسطر المزيد من الإنجازات.

وخلال الحفل جرى تكريم رباب محمد مهران مديرة مدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات التابعة لإدارة أبو زنيمة، وشريف فهمي الشرايحي مدير مدرسة الفيروز الرسمية للغات بالهضبة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، وذلك كأفضل مدرستين رسميتين ومتميزتين لغات على مستوى محافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2020-2021.

في مسابقة مدرس مصر 2021 جرى تكريم أحمد محمد هاني معلم أول علوم بمدرسة الشهيد عبد الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية التابعة لإدارة رأس سدر الذي فاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

فازت بالمركز الثاني على مستوى محافظة جنوب سيناء أسماء فاوي عبد الرحمن أخصائي أول المكتبات بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية للغات، وفازت بالمركز الثالث على مستوى محافظة جنوب سيناء هبة عبد الحميد حسن معلم أول الرياضيات بمدرسة الأمل الرسمية لغات.

شهد حفل التكريم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، فاطمة الزهراء مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالوزارة، والدكتور أحمد حشيش، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس ادارة مؤسسة التعليم أولا، والدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، ومديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها قدمت حنان عثمان مديرة المدارس الرسمية بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه لكل الجهود المبذولة مما كان له أثر ظاهر في الوصول لهذا التكريم ولتعليم جنوب سيناء والمدارس الرسمية لغات بالمحافظة، قدمت الشكر والتقدير للمكرمين على تمثيلهم المشرف وسط منافسات المحافظات المختلفة ومتمنية لهم المزيد من النجاح والتألق.