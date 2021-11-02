عصام عبدالفتاح: أجر الحكم المصري هو الأعلى أفريقيا

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن كرة القدم المصرية تعطي أعلى أجر للحكام نظير أي مباراة يديرونها على مستوى كل دول القارة الأفريقية كاملة، كاشفا أن حكم الساحة يتقاضى أجر 7 آلاف جنيه نظير المباراة الواحدة.

وأضاف «عبدالفتاح»، عبر مداخلة هاتفية، مساء أمس الاثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الحكام الأجانب الذين يُستدعون لتحكيم مباريات في مصر، يتقاضون أجرا أعلى بكثير من الأجر الذي يتقاضاه الحكم المصري.

رئيس لجنة الحكام: قبل سنوات كانت المغرب الدولة الأعلى أفريقيا على مستوى أجور الحكام المحليين

وأوضح رئيس لجنة الحكام، أنه خلال فترة ما بالسنوات الماضية، كنا من أقل الدول التي تعطي مقابلا ماديا للحكام المحليين، نظير ممارسة عملهم بالتحكيم، مؤكدا أن هذا تغير بشكل كامل، وأصبحت مصر من أكثر الدول التي تعطي أجرا عاليا للحكام المحليين مقارنة بباقي الدول الأفريقية.

وأضاف: «في وقت من الأوقات، كانت المغرب الشقيق، أكتر دولة بتدي أجر للحكام المحليين، لكن في السنوات الأخيرة مصر تخطت المغرب في ذلك، والحكم دلوقتي بياخد 7 آلاف جنيه في المباراه»، مؤكدا أنه يعتقد أن هذا المبلغ جيد جدا، مقارنة بأجور الحكام المحليين الأفارقة ببلادهم.

عبدالفتاح: الحكم الأجنبي يحصل على أجر 5 آلاف دولار بخلاف مصاريف الإقامة وتذاكر الطيران

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن الحكم الأجنبي يحصل على 5 آلاف دولار عن المباراة الواحدة التي يديرها في مصر، متابعا: «الرقم ده خالص بياخده في إيديه، بخلاف مصاريف الطيران والإقامة في فندق 5 نجوم، وده اللي بيخلي الرقم يكبر بكتير».