زيادة أسعار 13 سيارة من ضمنها 11 مركبة صينية

مازالت موجة ارتفاع أسعار السيارات مستمرة، حتى بعد ارتفاعات أكتوبر، التي تكررت مرتين خلال الشهر نفسه، للسيارات نفسها، الذي شهد ارتفاع أسعار 52 سيارة خلال فترة مدتها 30 يوما فقط.

واليوم ومع بداية شهر نوفمبر الجاري، ارتفعت أسعار 13 سيارة، من ضمنها 11 سيارة صينية الصنع في السوق المصرية، بزيادة أسعار تتراوح بين 3 و 8 آلاف جنيه.

وخلال السطور التالية، «الوطن» يرصد جميع السيارات التي ارتفعت أسعارها اليوم في بداية شهر نوفمبر الجاري.

زيادة أسعار سيارات MG

ارتفعت أسعار سيارة MG ZS بقيمة 5 آلاف جنيه علي كل الفئات لتكون الأسعار كالآتي:

- الفئة الأولي: 275 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 290 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 308 ألف جنيه

وارتفعت أيضا أسعار MG RX5 بقيمة 5 آلاف جنيه على كل الفئات لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولي: 342 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 362 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 392 ألف جنيه

وكذلك أيضا ارتفعت أسعار MG 5 بقيمة 5 آلاف جنية على كل فئاتها في السوق المصري لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 238 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 258 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 278 ألف جنيه

وارتفعت أسعار MG 6 اليوم بقيمة 5 آلاف جنية لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 310 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 325 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 340 ألف جنيه

- الفئة الرابعة الفرش الأحمر: 345 ألف جنيه

زيادة أسعار سيارات شانجان

ارتفعت اليوم أسعار جميع سيارات شانجان في مصر بقيمة تتراوح بين 3 و 7 آلاف جنية علي جميع الفئات المختلفة، حيث ارتفعت أسعار شانجان إيدو السيدان بقيمة 5 آلاف جنية علي كل الفئات، لتكون الأسعار الجديدة كالأتى:

- الفئة الأولي: 220 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 235 ألف جنيه

بينما ارتفعت أختها الأصغر «ألسفن» بقيمة 7 آلاف جنيه على كل فئاتها لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولي: 172 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 192 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 207 ألف جنيه

وارتفعت أسعار شانجان CS 15، أصغر كروس أوفر من شانجان في مصر، بقيمة 3 آلاف جنيه لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولي: 235 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 253 ألف جنيه

بينما ارتفعت أسعار أختها الأكبر CS 55 بقيمة 3 آلاف جنيه على فئاتها المختلفة لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولي: 328 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 353 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 373 ألف جنيه

زيادة أسعار سيارات هافال

أما عن هافال، فارتفعت أسعار جوليان بقيمة 4900 جنية لتكون الأسعار الجديدة كالأتى:

- الفئة الأولي: 319,900 جنيه

- الفئة الثانية: 344,900 جنيه

- الفئة الثالثة: 369,900 جنيه

- الفئة الرابعة: 389,900 جنيه

أما عن أختها الأصغر هافال H6، فارتفعت أسعارها بقيمة 5 آلاف جنيه لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 385 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 415 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 435 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 470 ألف جنيه

زيادة أسعار نيسان

كما ارتفعت أسعار نيسان صني موديل 2022 بقيمة 2500 جنية على كل الفئات لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولي: 192,400 جنيه

- الفئة الثانية: 213,500 جنيه

- الفئة الثالثة: 227 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 238 ألف جنيه

بينما ارتفعت أسعار نيسان سنترا بريميوم الشكل الجديد بقيمة 8 آلاف جنيه لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 322,400 جنيه

- الفئة الثانية: 326,400 جنيه