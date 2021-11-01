«علا» ضمن أفضل 100 طالب على العالم.. «فرحة كبيرة»
طالبة «ستيم» فازت بجائزة قيمتها نصف مليون دولار
كتب:
أسماء أبوالسعود
10:40 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
الطالبة علا
تمكنت علا صابر سعد، ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والطالبة بمدارس «ستيم للمتفوقين» ببنى سويف، من الفوز بمنحة قيمتها نصف مليون دولار، مقدمة من برنامج «رايز فور ذا وورلد»، بعد اختيارها ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم، مما تسبب فى فرحة عارمة لأسرتها وأهالى قريتها والفيوم عموماً.
وقالت «علا»، الطالبة الفائزة ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم، إنّه قبل إعلان النتيجة، كانوا يطلبون منها الكثير، ويعرّضونها لاختبارات أكبر، ذلك الأمر الذى جعلها تفكر فى أنها ستكون ضمن الفائزين.
وأضافت «علا» لـ«الوطن» أنها فوجئت بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر مئات المنشورات عنها، مؤكدة أنها لم تكن ترغب فى ذلك لحاجتها إلى التركيز فى دراستها وعدم الانشغال بأى أمر آخر. وأشارت إلى أنها لم تصبح مليونيرة مثلما يقول الجميع، فهى بالفعل ستحصل على جائزة قيمتها 500 ألف دولار، لكنها لن تأخذها أموالاً، بل ستحصل عليها فى صورة دعم مالى سيتم إنفاقه عليها خلال فترة الدراسة والأبحاث التى تقوم بها.
وكشفت أن برنامج «رايز» يقوم بالبحث عن الأشخاص المتميزين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى الفرص، ويدعمهم مدى الحياة أثناء عملهم لخدمة الآخرين، ويختار الطلاب بين سن 15 إلى 17 عاماً، ومن يفوز يقدم له مزايا مدى الحياة.
وطبقاً لبيان «رايز» فإنه قد تم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم صارمة، كان أبرزها تقييمات رسمية للذكاء، ومقابلات مع مرشحين من أكثر من 170 دولة، حيث إنه من المقرر أن يضع الفائزون العالميون الأساس لمجتمع عالمى من القادة الصاعدين.