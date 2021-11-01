«علا» ضمن أفضل 100 طالب على ‏العالم.. «فرحة كبيرة»

تمكنت علا صابر سعد، ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والطالبة ‏بمدارس «ستيم للمتفوقين» ببنى سويف، من الفوز بمنحة قيمتها نصف مليون دولار، مقدمة من ‏برنامج «رايز فور ذا وورلد»، بعد اختيارها ضمن أفضل 100 طالب على مستوى ‏العالم، مما تسبب فى فرحة عارمة لأسرتها وأهالى قريتها والفيوم عموماً.‏

وقالت «علا»، الطالبة الفائزة ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم، إنّه قبل إعلان ‏النتيجة، كانوا يطلبون منها الكثير، ويعرّضونها لاختبارات أكبر، ذلك الأمر الذى جعلها تفكر ‏فى أنها ستكون ضمن الفائزين.‏

وأضافت «علا» لـ«الوطن» أنها ‏فوجئت بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر مئات المنشورات ‏عنها، مؤكدة أنها لم تكن ترغب فى ذلك لحاجتها إلى التركيز فى دراستها ‏وعدم الانشغال بأى أمر آخر. وأشارت إلى أنها لم تصبح مليونيرة مثلما يقول الجميع، فهى بالفعل ستحصل على جائزة ‏قيمتها 500 ألف دولار، لكنها لن تأخذها أموالاً، بل ستحصل عليها فى صورة ‏دعم مالى سيتم إنفاقه عليها خلال فترة الدراسة والأبحاث التى تقوم بها.‏‎

وكشفت أن برنامج «رايز» يقوم بالبحث عن الأشخاص المتميزين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى ‏الفرص، ويدعمهم مدى الحياة ‏أثناء عملهم لخدمة الآخرين، ويختار الطلاب بين سن 15 إلى ‏‏17 عاماً، ومن يفوز يقدم له مزايا مدى الحياة.‏

وطبقاً لبيان «رايز» فإنه قد تم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم صارمة، كان أبرزها تقييمات ‏رسمية للذكاء، ومقابلات مع مرشحين من أكثر من 170 دولة، حيث إنه من المقرر أن يضع ‏الفائزون العالميون الأساس لمجتمع عالمى من القادة الصاعدين.‏