تقرير «حكومي»: إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه

10 مجمعات بمحافظات الوجه القبلي و7 فى «القاهرة» والوجه البحري وتضم 5046 وحدة صناعية وتوفر 48 ألف فرصة عمل

كشف تقرير حكومى، اليوم، أنه جارٍ حالياً إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بالوجه القبلى، و7 بالقاهرة والوجه البحرى، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار التقرير، الذى أعده المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى المجمعات الصناعية التى يجرى تنفيذها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، وهى: مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدات، ومجمع عرب العوامر بأسيوط وبه 272 وحدة، ومجمعان بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة وبه 864 وحدة، ومجمع هو بقنا وبه 420 وحدة.

الحكومة قدمت حزمة تيسيرات لتسهيل عمل المستثمرين

وأظهر التقرير أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبَل المستثمرين. وتضمنت التيسيرات أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات فى حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة. يأتى ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

فى السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم.

كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر على 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء. فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكترونى فى حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية.

هذا ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو الدفع الإلكترونى فى حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية. وكشف التقرير عن أبرز الاستفسارات الواردة حول الحصول على الوحدة بالمجمعات، موضحاً أن مدة الالتزام ببدء المستثمر عملية التشغيل تتراوح ما بين 6 لـ12 شهراً، على أن يتم سحب الوحدة منه وإلغاء التخصيص له فى حال تأخره وعدم الالتزام بهذه المدة. كما أوضح التقرير أنه فى حال تعثر المستثمر عن إقامة المشروع أو سداد الأقساط المستحقة فى المواعيد المحددة، يتم إخطاره بعدة استعجالات حرصاً من الهيئة على استمرار النشاط، وفى حال عدم استجابة المستثمر، يتم عرض الأمر على اللجان المختصة للدراسة، واتخاذ قرار سحب الوحدة طبقاً للشروط الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وأضاف التقرير أنه فى حال التقدم بطلب تخصيص وحدة بالبطاقة الشخصية، يلتزم مقدم الطلب بملكيته لنسبة 100% من الكيان فى حالة الكيان الفردى، وبنسبة لا تقل عن 51% من قيمة حصص الشركة فى حال كان الكيان شركة، وعند مخالفة ذلك، يحق للهيئة إلغاء التخصيص وفسخ العقد دون الحاجة لإنذار أو إعذار أو استصدار حكم قضائى، ويتم استرداد الوحدة بالطرق الإدارية.

أما فى حال الرغبة للتمليك بالتمويل البنكى، فإنه يستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص، بينما فى حالة الاعتذار أو عدم استيفاء أى شرط من شروط الاستمرار فى التخصيص، يتم خصم 10% من مبلغ جدية الحجز، دون رد ثمن كراسة الشروط، وإذا رغب المستثمر فى زيادة طاقات المرافق، فإنه يلتزم بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع.

وأشار التقرير إلى أنه إذا رغب المستثمر فى الحصول على أكثر من وحدة، يكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض، وفى ضوء استراتيجية الهيئة ورؤيتها، هذا ويمكن التصرف فى الوحدة، إذا تم الانتهاء من سداد ثمنها بالكامل عند التملك وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج، بينما يحظر التصرف فيها فيما عدا ذلك.