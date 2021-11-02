أبو زيد: مصر تقترب من الحد الأدنى للفقر المائي الشديد للفرد

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن مصر عالجت مياه الصرف الصحي ليكون وسيلة لإعادة استخدام المياه، وتم استخدام نحو 3.5 مليار متر مكعب من المياه المستخدمة من الصرف الصحي المعالج، لافتا إلى أنه يتم إعادة استخدام 20 مليار متر مكعب من أصل نحو 60 مليار متر مكعب تحصل عليها مصر، مشيرا إلى أن الكمية المستخدمة تزداد كل عام، بسبب الزيادة السكانية لذا تبحث مصر عن مشاريع لإيجاد موارد مائية جديدة.

نحو 60 ألف مخالفة على النيل

وأضاف «أبو زيد»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هناك حصرا بعدد المخالفات على مياه النيل، التي وصلت لأكثر من 60 ألف مخالفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بضرورة إنهاء هذه التعديات في أقرب وقت للحفاظ على النيل.

تبطين الترع يقلل من المياه المفقودة

وأوضح المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، أن تبطين الترع يقلل من المياه المفقودة، ولكن مصر تستورد مياه وتسمى بالمياه الافتراضية، وهذه المياه تكون في صورة غذاء حيث ستحتاج مصر إلى 48 مليار متر مكعب لزراعة الكميات الكبيرة التي استوردتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، شدد كثيرا على ضرورة إيقاف التعدي على الأراضي الزراعية، لأن مصر بها أرض من أكثر الأراضي الخصبة في العالم.

استراتيجية تطوير الموارد المائية حتى عام 2037 تتكلف 900 مليار جنيه

وأشار المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إلى أن استراتيجية تطوير الموارد المائية حتى عام 2037 ستتكلف 900 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حصة الفرد حاليا 550 مترا مكعبا في العام، وهذا يقترب من الحد الأدنى للفقر المائي المقدر بـ 500 متر، لذا يتم اللجوء لتحلية مياه البحر حيث تعتمد كل المدن الساحلية في استخدامتها المنزلية على مياه البحر المحلاة.