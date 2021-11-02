10 أشخاص ينتحلون صفة ضباط أموال عامة لسرقة ثروة تاجر أجنبي بالإسكندرية

«أموال عامة».. كلمتان استخدمها تشكيل عصابي بالإسكندرية، يتزعمه شخص يحمل جنسية أجنبية، تمكن بها من السطو على ثروة تاجر عملة أجنبي، وسرقة ما بحوزته من أموال، ووفقا للتحريات فقد نجح المتهمون من اقتحام المكان بعد انتحال صفة رجال شرطة.

اقتحام الفيلا

وحسب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فقد استقل المتهمون وعددهم 10 أشخاص ميكروباص وتوجهوا إلى فيلا بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، واقتحموها بحجة انهم قوة من مباحث الأموال العامة وقاموا بمصادرة مبلغ مالي كبير يقترب من 3 ملايين جنيه وفروا هاربين.

بلاغ الضحايا

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من 3 أشخاص مقيمون بمحافظة الإسكندرية بتوجههم لمسكن أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» والكائن بدائرة القسم، لتغيير عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة بالأموال العامة واصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت عن مرتكبين الواقعة 10 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

تشكيل عصابي للنصب

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر لدولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة.

وأرشد المتهمين عن جزء من متحصلات الواقعة وهي «سيارة ميكروباص و2 سيارة ملاكي المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.