شعراوي يعتمد حركة تنقلات محدودة للمحليات في 4 محافظات

أصدَر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لـ«سكرتارية عموم» و«سكرتارية عموم المساعدين» بمحافظات أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية، وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة بعد عدم التجديد للواء محمد حنفي سكرتير عام القاهرة.

تغيير «سكرتارية عموم وسكرتارية المساعدين»

وشملت الحركة، نقل اللواء تامر سعيد محمد سكرتير عام محافظة قنا إلى سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس نبيل محمد الطيبي سكرتير عام محافظة الدقهلية إلى سكرتير عام محافظة قنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء للقيادات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

كما تضمنت الحركة، نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف سكرتير عام مساعد المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام المنوفية، ونقل المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد قنا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل اللواء محمد صلاح ناجي سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد قنا.

استمرار تقييم القيادات المحلية

وأكّد شعراوي، أنَّ إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية مستمرة بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى وزارة التنمية المحلية أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها، والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنَّ الوزارة بصدد الإعداد لإعلان جديد لقيادات الإدارة المحلية لضخ دماء جديدة في العمل المحلي بالمحافظات، حيث سيتضمن الإعلان عن 65 وظيفة للعمل كرؤساء مدن ومراكز وأحياء.