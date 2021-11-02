«المالية» تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مقابل زيادة «الدمغة»

قالت مصادر مسئولة بالبورصة المصرية، إن وزارة المالية تدرس إلغاء التطبيق المزمع لـ ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير المقبل، بعدما أثارته من جدل واسع في سوق تداول الأوراق المالية ولاقت اعتراض كبير من المستثمرين وحتى القائمين والمسؤولين عن البورصة.

ورجحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة المالية، تدرس زيادة نسبة ضريبة الدمغة على التعاملات في المقابل، لتصل إلى 0.001% بدلاً من القيمة الحالية البالغة «نصف في الألف»، وذلك في حالة وقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وكشفت عن أنَّه عند عدم إلغاءها، فمن المحتمل تأجيلها لمدة عامين على أقل تقدير، وحتى ذلك الحين سيتم الاستعاضة عنها بزيادة «الدمغة».

لماذا الجدل الكبير حول ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

وبحسب آراء العديد من خبراء البورصة في مصر، الذين أجمعوا على التأثير السلبي للإعلان عن العمل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية في مطلع العام المقبل، لتحدث جدلاً كبيراً صاحبه تراجع في قيمة رأس المال السوقي وانخفاض أسعار الأسهم.

ويتناسب فرض الضرائب عكسياً مع نشاط أي قطاع، بوجه عام، ناهيك عن صعوبة تطبيق الضريبة تحديداً من الناحية العملية.

وكان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن مناقشة وزير المالية محمد معيط لمسألة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري.

وعقد أعضاء اللجنة اجتماعاً منذ أيام ضمن سلسلة نقاشات حول جدوى تطبيق الضريبة، للتأكد من عدم معارضتها الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.

كان من المخطط تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، ليقابل ذلك من مديري الصناديق والعاملين في مجال الأوراق المالية والبرلمانيين بقلق بالغ يتعلق بمسألة التوقيت الخاص بطرح الضريبة وتأثيره على البورصة، مطالبين بإلغاءها أو تأجيلها على أقصى تقدير.