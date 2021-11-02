كواليس جلسة محمد عبدالغني مع لجنة الكرة بالزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبدالغني، مدافع الفريق، اجتمع خلال الأيام الماضية، مع لجنة الكرة؛ لحسم ملف تعديل عقده ماليا، مشددا على أن اللاعب يتمسك بذلك، خاصة أن الإدارة قد خصمت نسبة ضريبة تنمية الموارد، بالرغم من اتفاقه مع مجلس الإدارة بتحمل النادي لقيمة الضريبة كاملة، وهو الأمر الذي تسبب في غضبه.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إلى أن لجنة الكرة أكدت للاعب أنه جرى خصم نسبة ضريبة تنمية الموارد من عقده تنفيذا للوائح والقوانين، وأن الإدارة الحالية ليس لها علاقة بما حدث.

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