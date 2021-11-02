افتتاح مدرستين وملعب سباعي بمركز شباب 62 الجدية في الحامول

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، الملعب السباعي بمركز شباب الجدية 62 بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول, وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ:الدولة تهتم بالشباب

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

وفي وقت سابق، افتتح محافظ الأقليم، الملعب الخماسي بمركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح المبنى الإداري لمركز شباب سيدي غازي بتكلفة 200 ألف جنيه، والملعب القانونى بمركز شباب الرملة، بسيدى غازى، بتكلفة 200 ألف جنيه، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والقومية.

كما افتتح اللواء جمال نور الدين مدرسة الجدية 62 تعليم أساسي، بقرية الجدية 62، بمركز الحامول، بتكلفة 5 ملايين و659 ألف جنيه، على مساحة 4348 م2 وتضم 22 فصلاً، وتضم معامل متنوعة، ومدرسة المجاز الشرقى الابتدائية، بقرية المجاز الشرقى، بمركز الحامول، بتكلفة 6 ملايين و605 ألف جنيه، على مساحة 7805 م2 وتضم 32 فصلاً، وتضم معامل متنوعة، وغرفتين كمبيوتر، وغرفتين للمجالات.