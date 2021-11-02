5 شروط لتأسيس دار للمغتربات.. شقة لا تقل عن 250 مترا وموافقة الحي

أعلن قطاع الرعاية الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك عدة خطوات وشروط لتأسيس دار للمغتربات، وكذلك للمغتربين الوافدين من المحافظات الأخرى، أو إحدى الدول العربية لظروف العمل أو الدراسة، موضحة عبر موقعها الرسمي، أن دور المغتربين تستضيف الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقاماتهم الدائمة، أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر، حسب ظروف كل منهم، وفي إطار دورها في حماية الشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.​​

شروط تأسيس دور المغتربات

ووضعت وزارة التضامن، شروط تأسيس دور المغتربات كالتالي:

- يشترط وجود عقد إيجار ممتد أو تمليك لشقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 مترا أو بيت مستقل.

- يشترط أن تتبع جمعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأسرة.

- احتياج البيئة المحيطة إلى دار للمغتربين.

- أبرز شروط تأسيس دور مغتربات، موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

- تعيين جهاز وظيفي مؤهل، طبقا لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغتربات​​​.

إجراءات ومستندات تأسيس دار للمغتربين

- تتقدم الجمعية بطلب للإدارة الإجتماعية التابع لها النشاط.

- بحث الطلب لتحديد مدى احتياج البيئة لإنشاء الدار.

- معاينة المكان المخصص من الجمعية لإنشاء الدار.

- عرض الطلب والمستندات المقدمة وتقرير فني عن ملائمة المكان المخصص على مديرية التضامن الاجتماعي.

- الموافقة على ترخيص الدار بعد تطابق الشروط.

- تقديم طلب من الجمعية مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على ترخيص دار مغتربين أو للمغتربات.

- تقديم صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

- تقديم بيان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.

- إرفاق بيان بموافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

- تقديم تقرير مالي وإداري من قسم الجمعيات عن آخر عام.