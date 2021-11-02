ضبط المتنمرين على أحد ذوي الهمم وتصويره في فيديو: «خلعوا بنطلونه»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، يتضمن قيام شخصين باصطحاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الهمم»، والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرها عنه، والتعدي عليه بالسب، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

تحديد هوية المجني عليه

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المجني عليه، من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤال شقيقه، اتهم شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة.

ضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنمر على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.