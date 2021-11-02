وفد الوكالة السويسرية للتنمية يتفقد سير منظومة المخلفات بقنا

تفقد وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، برئاسة باتريشيا دانزي، مديرة الوكالة، خلال زيارة تفقدية للمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت، ومصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، وذلك عقب لقائهم مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، رافقها السفير دومينيك بارافيسيني، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، والدكتور حازم الظنان، مدير وحدة تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والدكتور محمد نصر، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

محطة تجميع وترحيل المخلفات

استهل الوفد زيارته بمتابعة سير العمل بالمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية، والتى تم إنشاؤها على مساحة 3600 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بقدرة 150 طن/ يوم، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل المحطة، بدايةً من تجميع المخلفات من القرى ونقلها إلى المحطة ووزنها ثم تفريغها داخل الحاويات، ومن ثم نقلها إلى مصنع التدوير بنجع حمادي، وذلك بهدف توفير الوقت والنفقات.

كما تابع وفد الوكالة السويسرية جولته بزيارة مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، الذي تم تطويره مؤخراً، حيث تم إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 20 طن/ ساعة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، ممول من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 طن/ ساعة.

وتابع أعضاء الوفد مراحل عمل خطوط الإنتاج داخل المصنع، بدايةً من مرحلة استقبال المخلفات الواردة، ووضعها على سير ناقل لتصل إلى مرحلة الفصل الهوائي، التي يتم خلالها تصنيف المخلفات عبر خطين، حيث يمر على الخط الأول منها مخلفات خفيفة الوزن ومنخفضة الكثافة، ويمر على الخط الثاني «المرفوضات».

إشادة سويسرية بمنظومة المخلفات في قنا

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد الوكالة السويسرية بمنظومة عمل إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة، ومستوى التطور الذى شهدته خلال الفترة الأخيرة ، مقدمين شكرهم لمحافظ قنا على حسن الاستقبال، ودعمه المستمر لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات، وتعظيم الاستفادة منها.