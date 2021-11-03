أهم 10 أسئلة عن نقل وندب وإعارة الموظفين.. وقانون الخدمة المدنية يجيب

حدد قانون الخدمة المدنية العديد من الضوابط والقواعد الخاصة بأمور نقل وندب وإعارة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والموظفين بالجهات الحكومية الأخرى والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتي عن طريقها استطاع حسم مسائل الخلاف والجدل في هذه الإجراءات الإدارية الثلاثة.

شروط النقل بين الجهات الحكومية

«الوطن» تستعرض عبر تقرير سؤال وجواب، من خلال مواد قانون الخدمة المدنية، كل ما يخص إجراءات النقل والندب والإعارة، في الجهات الحكومية، على النحو التالي:

س1: ما هي ضوابط النقل في الجهات الحكومية؟

تتمثل ضوابط النقل من وإلى الجهات الحكومية في الخطوتين التاليتين:

1. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

2. ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.

س2: هل يجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة؟

نعم يجوز ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

س3: هل يجوز نقل شاغلى الوظائف القيادية داخل الوحدة؟

نعم يجوز ذلك بقرار من السلطة المختصة.

ضوابط الندب خارج الوحدة الأساسية

س4: ما هي ضوابط الندب؟

1- أن يكون الندب لوظيفة في ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذي يعلوه مباشرة.

2- يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف.

3. ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات.

س5: هل يجوز ندب الموظف إلى خارج الجهاز الإداري للدولة؟

الأصل لا يجوز، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه.

س6: من يحل محل شاغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية عند غيابه؟

يحل محله من يليه مباشرةً في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه الوظيفى أو من المستوى الأدنى مباشرةً

س7: من يتحمل أجر الموظف المعار؟

تتحمله بالكامل الجهة المستعيرة.

س8: هل هناك حد أقصى لمدة الإعارة؟

لا يوجد.

س9: هل يجوز ترقية الموظف المعار؟

لا يجوز

س10: هل تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة وضمن مدة الاشراك في التامين الاجتماعي؟

نعم.