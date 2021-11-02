ابنة سهير البابلي: أمي حالتها حرجة.. أرجوكم ادعوا لها بحب «فيديو»

كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، عن الحالة الصحية لوالدتها، مؤكدة أن حالتها لا تزال حرجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، موضحة: «عشان كدا أنا نزلت الخبر لأني بتمنى كل جمهورها يدعي لها بحب».

الحالة الصحية لسهير البابلي

وقالت «نيفين»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويشارك في تقديمه الإعلامي رامي رضوان، إن والدتها موجودة حاليا بالرعاية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة.

إصابة سهير البابلي بجلطة

وأضافت ابنة الفنانة القديرة: «كل ده سببه السكر، حصلها هبوط جامد بالسكر من فترة، وبعد كده عمل جلطة، وبعد كده الجلطة عملت ميه على الرئة، وعضلة القلب وقفت فجأة، وكل ده رايحين جايين على الرعاية بقالنا شهر ونص».

ولفتت إلى أنه بعد كل هذا منعها الأطباء من مغادرة المستشفى من جديد؛ لوضعها على جهاز التنفس وغيره من الأجهزة الصحية؛ لمراقبة الرئة وعضلة القلب ومستوى الأكسجين بالدم.

وتابعت: «هي شوية حاجات كده ورا بعض، والحمد لله، ويا رب يشفيها، ولو سمحتوا الدعاء متبطلوش دعاء».

وتعد الفنانة القديرة سهير البابلي واحدة من أشهر نجمات الوسط الفني، اللاتي استطعن النجاح على مستوى السينما والمسرح والدراما، ومن أشهر أعمالها مسرحية «ريا وسكينة»، والعمل الفني «بكيزة وزغلول»، الذي قدم سينمائيا ودراميا.

فاجأت ابنتها جمهورها بإعلان مرض والدتها وعدم استقرار حالتها الصحية قبل أيام، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.