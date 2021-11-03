توزيع 3 أطنان أسماك مدعمة على منافذ جنوب سيناء

قال المهندس صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء إن مراكب «الشنشولا»، عادت إلي العمل نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أنه جرى استلام حصة المحافظة المدعمة وهي 5٪ من الأسماك.

وأضاف«المراغي»، في بيان صحفي أنه جرى توزيع الأسماك المدعمة وهي «الباغة، الكسكمري، شك الزور»، على المنافذ، موضحا أن ميناء الصيد البحري بمدينة الطور يستقبل كل يوم نحو 40 مركبا شنشولا، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسماك المدعمة التي تباع بأسعار مخفضة للمواطنين لا تزيد عن 7 جنيهات لكيلو الكسكمري، 5 جنيها للباغة درجة أولى، 4 جنيهات باغة درجة ثانية، شك الزور 7 جنيهات.

3 أطنان حصة المحافظة من الأسماك المدعمة

وأوضح أن كمية المراكب التي يستقبلها الميناء يوميا وصلت إلى 45 مركبا في اليوم، مؤكدا أن الثروة السمكية تسلمت منذ بداية الموسم حتي الآن قرابة 3 أطنان أسماك وجرى توزيعها بالكامل علي منافذ طور سيناء، وهي «المنشية، الجبيل، توشكي، جمعية الأسماك».

ولفت إلى أن الأسعار مدعمة تتراوح بين 4 جنيهات و7 جنيهات للكيلو، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة طفرة في إنتاج الأسماك بجنوب سيناء.

تطوير ميناء الصيد ودخول المراكب

وأكد مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة أنه جرى تطوير الرصيف البحري بميناء الطور البحري ما نتج عنه دخول أكثر من 45 مركبا من الشنشولا في اليوم، لافتا إلى أن مراكب الشنشولا تقوم بالصيد في مناطق تابعة إلي خليج السويس، ومعظم الكميات يجري نقلها إلي سوق العبور.

وأضاف أن هناك نحو مليون جنيه جرى تخصيصها من وزارة البيئة كتعويضات للصيادين خلال شعور المنع، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين نحو 375 صيادا ومركبا وسوف يتم صرف التعويضات بعد مراجعة الكشوف من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعي.