وصول 50 طن تقاوي شعير لمطروح تمهيدا لتوزيعها على المزارعين

أعلن المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، عن وصول تقاوي الشعير إلى مخازن المديرية عبارة عن 50 طن تقاوي، وجاري انتظار دفعات أخرى بالتتابع تمهيدا لتوزيعها على المزارعين.

توزيع تقاوى الشعير على مزارعى مطروح

وقال وكيل وزارة الزراعة بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك لجنة بمديرية الزراعة مسئولة عن استلام التقاوي الخاصة بالشعير، وجرى استلامها الدفعة الأولى، وانتهينا من توزيعها على بعض المزارعين في مطروح، وسيتم توزيع الدفعات التي ستصل لباقي المزارعين المسجلين لدى الجميعات الزراعية التي تشرف عليها مديرية الزراعة في مراكز ومدن المحافظة والقرى التابعة لها.

زراعة الشعير على الأمطار

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن الشعير يجرى زراعته في محافظة مطروح على الأمطار، خاصة وأن جميع أراضي المحافظة صحراوية، تتميز بزراعتها بالشعير ومساحات من القمح كمحاصيل موسمية تزرع في الخريف من كل عام، وتعتمد على مياه السيول والأمطار، ويجري حصادها في أول مايو.

أنواع الشعير في مطروح

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى أن أصناف الشعير التي يجري زراعتها من أجود الأنواع وتتناسب مع طبيعة الأرض وتتحمل الطقس في مطروح من الرياح والأتربة وسوء الأحوال الجوية خلال موسم الشتاء، وهو من الأصناف الممتازة التي تدخل في صناعة المياه الغازية وبعض الصناعات المختلفة كما يستفيد منها أبناء قبائل مطروح في طحنها وإستخدام دقيق الشعير في صناعة الخبز وتناولة كأحد الأطعمة الأساسية في القرى والنجوع على مستوى محافظة مطروح.