فئات جديدة تدخل في تنقية بطاقات التموين

ذكرت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه تمّ توجيه شركة «سمارت» المسؤولة عن بطاقات التموين الذكية، ببدء مرحلة جديدة من تنقية بطاقات التموين، موضحة أنَّ المرحلة الحالية من تنقية البطاقات ستتمّ حذف المتوفيين من قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، وذلك من خلال تنسيق يجري بين وزراتي الصحة والداخلية من أجل التأكّد من حالة الوفاة للأشخاص المقرر حذفهم الفترة الحالية.

تنقية بطاقات التموين لحذف المتوفين وغير المستحقين

ونوهت المصادر، أنَّ وزارة التموين تهدف إلى أن تكون قاعدة بيانات منظومة الدعم مقيد بها المستحقين فقط للدعم التمويني الحكومي الشهري وحذف غير المستحقين والمتوفيين.

وتابعت المصادر، أنه من الطبيعي أن تتمّ عمليات تنقية البطاقات التموينية لكل الأشخاص المتوفيين، من غير الطبيعي أن يصرف الشخص المتوفي مقررات وسلع شهرية، في الوقت الذي توجد فيه أسر أولى بالرعاية، هي المستحقة للدعم الشهري والأكثر احتياجًا، فتنقية البطاقات نوع من أنواع العدالة الاجتماعية.

مقررات الدولة للمستحقين فقط

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكّد في تصريحات صحفية سابقة له، وجود حاليًا مرحلة جديدة من تنقية البطاقات التموينية من أجل الحفاظ على مقررات الدولة في وصولها للمستحقين فقط من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

في سياق آخر، أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال خطاب وجهته شركة «سمارت» لمكاتب التموين بالمحافظات، 4 خدمات تموينية، على غرار توقفهم منذ أكثر من شهر على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وتشمل هذه الخدمات الأربعة المتوقفة هي: «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز، وإضافة الزوجة غير المستحقة للتموين».

يذكر أنه قبل أيام قد أعلنت وزارة التموين أيضا، وقف إجراء أي طلبات استصدار بطاقات تموينية عبر موقع دعم مصر.