وزير الرياضة أمام «الشيوخ»: ننفذ توجيهات الرئيس حرفيا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للرياضة في مصر، قاد مبادرات غير مسبوقة استهدفت الحفاظ على اللياقة البدنية وصحة المصريين، ونحن حريصون على تنفيذها حرفيا، وبكل مستهدفاتها.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة وبحضور هيئة مكتب وأعضاء اللجنة وعدد كبير من أعضاء المجلس، ومعاوني وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستهدف تحسين صحة المصريين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرياضية مثل دراجتك صحتك وغيرها التي من شأنها تنمية الوعي الرياضي والصحي وتشجيع الشباب على النشاط الرياضي، في ضوء رؤية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.

اهتمام خاص بالنشء

وأكد «صبحي»، أن الوزارة تولي الشباب والنشء رعاية خاصة؛ لخلق الشخصية المتزنة المتكاملة وتنمية الوعي لديهم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالوزارة يضع خطته للتكامل مع توجهات الدولة المصرية المهتمة بالشباب والرياضة من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أهم خطوط استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مؤكدا أنها تمثل إطارا حاكما لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، ودخول تلك الرؤية حيز التنفيذ العملي من خلال برنامج الحكومة الذي نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها على وضع مصر على الطريق الصحيح، وفق رؤية حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي.