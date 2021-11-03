إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف ونقل المصابين لمستشفى ببا

أصيب 4 أشخاص بإشتباه كسور وكدمات وجروح، في حادث تصادم سيارتين أجرة «ميكروباص»، بالطريق الدائري بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى ببا المركزي.

حادث تصادم سيارتين بدائري ببا

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ميكروباص بالطريق الدائري بمدينة ببا، فوجه إلى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع أثار الحادث، فضلا عن تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيال الحادث.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات لنقل مصابي حادث التصادم إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: «مصطفى هشام بكر، 55 سنة، مقيم ببا، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، ومحمود عادل عبد الحميد، 30 سنة، مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وعبد الفتاح محمد عبد العال، 37 سنة، مقيم ببا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع جروح وسحجات بالجسم، وحسين محمد عويس، 53 سنة، مقيم ببا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر».

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإدارة المرور لرفع اثار الحادث.