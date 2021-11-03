إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالعريش بسبب «لعب العيال»

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة - بقسم شرطة ثالث العريش.

إصابة 9 أشخاص في مشاجرة العريش

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: «أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء بوجود مشاجرة بدائرة القسم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهما طرف أول «5 أشخاص»، وطرف ثان «4 أشخاص»، والسيارتين المستخدمتين من جانب أحد أطراف المشاجرة، وجميعهم مقيمين بحي المساعيد بدائرة القسم، وكلا الطرفين مصابين بجروح وكدمات بالجسم.

بسبب خلافات الجيرة

وبسؤال الطرفين، اتهم كل طرف الآخر بالتعدي عليه محدثًا الإصابات المنوة عنها؛لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.