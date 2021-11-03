رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية: افتتاح مطار سفنكس فبراير المقبل

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حركة الطيران المدني تزداد بوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الحركة مقارنة بالفترة قبل ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحركة عادت بجميع المطارات بنسبة تصل إلى 65%، وبالنسبة لمطار القاهرة الدولي، والمطارات السياحية، بنسبة 75%.

المطارات المصرية مؤمنة بالكامل

وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدني، من المتوقع أن يفتتح مطار سفنكس الدولي، بعد حركة التوسعات التي تتم فيه الآن، خلال فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة السعة الركابية لخدمة السائحين، والمواطنين في نفس الوقت.

وقال محروس، المطارات المصرية مؤمنة بالكامل، مضيفا أن مطار برنيس تم افتتاحه مؤخرا، وجار العمل على تشغيله، وهوه من أجمل مطارات الدنيا، ويستطيع الآن تشغيله رحلة كل 15 يوما، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من كل التجهيزات.

وتابع: حصلنا مؤخرا على شهادت الأيزو ببعض المطارات.