تعرف على موانع التبرع ببلازما الدم.. منها الأقل من 50 كيلو جراما

حددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موانع التبرع ببلازما الدم لن يستطيع التبرع، لذا توضح «الوطن»، جميع الموانع التي أوضحتها وزارة الصحة بتفاصيلها الكاملة.

بالتفاصيل.. موانع التبرع ببلازما الدم

1 - أن يكون عمر المتبرع أقل من 18 عاما، أو أكثر من 60 عاما.

2 - أن يكون وزن الراغب في التبرع ببلازما الدم أقل من 50 كيلو جراما.

3 - عدم انتظام ضغط الدم لدى المتبرع ببلازما الدم.

4 - إذا كان الراغب في التبرع مريض سكر ويحصل على الأنسولين.

5 - معاناة الراغب في التبرع ببلازما الدم من مشاكل صحية سواء في القلب أو الصدر أو الكبد أو الغدة الدرقية أو الكلى.

وزارة الصحة: إجراء الفحوصات اللازمة للراغبين في التبرع للتأكد من سلامتهم الصحية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه مع وصول المواطن الراغب في التبرع ببلازما الدم إلى المركز، يتم الاطمئنان على صحته بالكامل من خلال إجراء مختلف الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى الكشف عليه من أجل التأكد من أنه لا ينطبق عليه الموانع المختلفة وكونه لائق صحيا من أجل التبرع ببلازما الدم.

خطوات التبرع ببلازما الدم

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عن طريق صفحتها على «فيس بوك»، أن هناك بعض الخطوات من أجل التبرع ببلازما الدم، وهي كالتالي:

- توجه الشخص الذي يرغب في التبرع بالبلازما إلى أقرب مركز مخصص للتبرع.

- ملء استمارة التبرع بالبلازما، مع كتابة جميع البيانات الشخصية.

- يتم الكشف على المتبرع، وعمل مقياس الأنيميا له، مع قياس الوزن، ودرجة حرارة الجسم، والطول، ونسبة الهرمونات.

- تجرى عملية التبرع خلال مدة زمنية ما بين 45، و90 دقيقة.