شروط وخطوات تقسيط مشترياتك دون فوائد وبـ«توصيل مجاني»

يتعرض بعض الأشخاص إلى مواقف حياتية مختلفة في كثير من الأحيان، تجعلهم يلجأون لشراء بعض المنتجات أو احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة بنظام التقسيط، والذي يمكنهم من الحصول على الخدمة التي يرغبون بها، مع تقسيط قيمة المنتج على عدة شهور، وقد يكون المنتج «هاتف آيفون، أجهزة كهربائية ومنزلية»، أو من الأشياء التي لا يمكنك شراؤها نقدا.

ويتيح البنك التجاري الدولي cib للعملاء خدمة شراء المنتجات بنظام التقسيط، ودون فوائد يتم إضافتها للقسط الشهري، للتسهيل على المواطنين عملية شراء المنتجات، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تقسيط المشتريات من البنك التجاري الدولي، وفق الصفحة الرسمية عبر فيس بوك، كالتالي:

تفاصيل تقسيط المشتريات من البنك التجاري الدولي cib

- يجب ألا يقل إجمالي قيمة المشتريات والمنتجات التي يرغب المواطن في شرائها عن 500 جنيه للمعاملة الواحدة.

- يجب أن يتأكد المشتري الراغب في تقسيط مشترياته من البنك التجاري الدولي من وجود رصيد كافٍ في البطاقة، على أن تكون بها قيمة مالية تغطي قيمة المعاملة التي يرغب بها.

- اطلب تقسيط المشتريات ببطاقة CIB الائتمانية عند البائع.

- العرض متاح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية.

- عرض التوصيل المجاني ساري حتى 9 نوفمبر 2021.

استخدام البطاقات الائتمانية في التسوق

يتيح البنك التجاري الدولي للمواطن استخدم بطاقة CIB الائتمانية عند التسوّق في IKEA، ويمكن للراغب في الحصول على المنتجات عن طريق التقسيط تحديد المدة الزمنية التي يرغب في سداد القسط بها، سواء كانت 3 شهور أو 6 شهور أو 12 شهرا، كما يتيح البنك عرض للعملاء حتى يوم 9 نوفمبر الحالي بتوصيل المنتجات التي يرغبون في تقسيطها للمنزل مجانا.