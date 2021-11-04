هازال كايا وبوجرا جولسوي يجددان التعاون في مسلسل «Misafir»

يتعاون الفنانان التركيان هازال كايا، وبوجرا جولسوي، من جديد من خلال عمل درامي جديد، حيث شاركت منصة «FOX»، الإعلان البوستر الرسمي لـ المسلسل التركي «Misafir»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

منصة «FOX» تعلن موعد عرض مسلسل «Misafir»

وبحسب ما أعلنته منصة «FOX»، أن مسلسل «Misafir»، سيتم عرضه عليها، بدايةً من يوم 11 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية في اليوم التالي.

الجمهور يتفاعل مع البوستر الدعائي للمسلسل

تفاعل عدد كبير من الجمهور على البوستر الدعائي للمسلسل، متحمسين لمشاهدة هذا العمل الدرامي، الذي يُعيد التعاون مع هازال كايا وبوجرا جولسوي، مرة أخرى.

يشارك في المسلسل التركي «Misafir»، عدد كبير من مشاهير تركيا، مثل: هازال كايا، بوجرا جولسوي، سيلين أوزتورك، بيرين جينتش ألب، إلشين أتامجوك، نزاكت أردن، بولانت شكراك، وغيرهم من النجوم.

قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل، في إطار الكوميدي الرومانسي، حول الرجل الذي يُدعى «تارن فلوردون»، وهو نجم موسيقى البوب المشهور، الذي يخرج مع شابة تدعى «دفنة»، حيث تعتبر من متابعي الفنان المشهور، ولكن بعد فترة تخبره بحملها منه، فيفزع بهذا الخبر كما يطلب منها أن لا تحاول الاتصال به مرة أخرى، ولكن حينما تلد «دفنه»، طفلها وتقوم بوضعه أمام بيت «تارن»، لأنها لا تستطيع أن تربيه بمفردها، لتبدأ الأحداث الشيقة من هنا، كما يُعد هذا العمل الدرامي من إنتاج «Medyapim».

آخر تعاون بين هازال كايا وبوجرا جولسوي

يُذكر أن آخر تعاون بين الفنانة التركية هازال كايا، وبوجرا جولسوي، كان من خلال مسلسل المستحيل، المقتبس من المسلسل الياباني «oasis»، وهو أيضاً من إنتاج «Medyapım»، وإخراج أردام سارجون.