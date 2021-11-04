افتتاح فرع لخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري النفسي

افتتحت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، فرعا جديدا لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، مع مراعاة السرية التامة للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة، نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الإدمان، وأنّ هذا المركز هو ثمرة الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت القباج في كلمتها، أنّ المستشفى العسكري بالهايكستب يمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون المثمر بين الصندوق وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وجرى حتى الآن علاج نحو 15 ألف مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق في تحقيق النجاحات المتتالية في ذلك المجال.

وأوضحت أنّ البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الإدمان، تشير إلى أنّ المستشفيات العسكرية تحقق أفضل النتائج العلاجية، بدءا من استكمال البرنامج العلاجي ومتابعة المرضى، وصولا إلى مرحلة التعافي، لافتةً إلى أنّ التوسع في خدمات علاج الإدمان المجانية والسرية، يأتي متواكبا مع التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، والذي يبدأ منتصف ديسمبر المقبل، حيث حرصت الحكومة على إعطاء مهلة 6 أشهر من تاريخ التصديق على القانون في منتصف يونيو الماضي، حتى يتقدم الموظف المتعاطي للعلاج المجاني.

ودعت الدكتورة نيفين القباج مرضى الإدمان، إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون للموظف المتعاطي.

وألقى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كلمة استعرض فيها جهود إنشاء مراكز مكافحة وعلاج الإدمان في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنّ مركز المستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب، صرح جديد ومتميز لمواجهة هذه القضية.

وشمل الافتتاح جولة تفقدية داخل المركز الذي يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية، وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، وجرى إعداده وفقا للمعايير الدولية فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان ويقدم الخدمة لقرابة (7000) مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.