شروط النجاح وأسباب الرسوب في نظام الجدارات بالمدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات وضوابط أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، مؤكدة التزام المدارس المطبق بها هذه المنهجية بتفعيل المادة (10) الخاصة بتقديم الالتماسات ضد قرارات التقييم وفق لائحة التقييم والتحقق، مع إعلام الطلاب بأحقيتهم في تقديم الالتماسات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطالب الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين ليس لها متطلبات لوحدات أخري في الفصل الدراسي الأول، يحق له دخول الدور الثاني، من ضمنها الجدارات الأساسية (المواد الثقافية).

رسوب الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي

وحددت الوزارة أسباب رسوب الطالب المتغيب في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي، كالتالي:

- الطالب المتغيب عن وحدة أو وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني يحق له دخول الدور الثاني طبقاً لقانون التعليم والقرارات الوزارية المنظمة.

- الطالب المتغيب في اكثر من وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني لا يحق له دخول برنامج علاجي ، ولا دور ثان ويعتبر راسب، ويتم إعادة الدراسة في الوحدات التي رسب فيها.

- الدور الثاني هو اعمال تقييم الطالب الغير جدير المتغيب في وحدة أو وحدتين في الدور الأول ، ويتم عمل برنامج علاجي مدته لا تقل عن (15) يوما، بدون رسوم.

الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور 75٪ في البرنامج الدراسي لايدخل الدور الثاني

- الطالب الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الثاني يعتبر راسبا، ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط.

- الطالب المحروم الذي لم يحقق نسبة الحضور 75٪ في البرنامج الدراسي لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويحق له إعادة العام الدراسي في جميع الوحدات.

- الطالب الباقي للإعادة في العام الدراسي، وغير جدير بعد في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، يعتبر راسبا، وبذلك فقد استنفذ عدد مرات البقاء في الصف الدراسي ويتم تحويله علي نظام عمال طبقا لقانون التعليم والقرارات الوزارية المنظمة.

- البرنامج العلاجي في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني لأي عدد من المخرجات لكل الوحدات بشرط ألا يكون متغيبا كلياً في الوحدة.