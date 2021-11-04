توزيع دروع مسابقة الصحافة المصرية لعامي 2020 و2021 في ديسمبر

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، عن عقد احتفال المسابقة، وتوزيع الدروع عن عامي 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر المقبل.

نتيجة مسابقة الصحافة المصرية

وأوضحت «النجار»، أن إعلان نتيجة مسابقة هذا العام عن الأعمال المنشورة خلال 2020، سيكون مطلع الشهر المقبل، فور انتهاء المحكمين من تقييمها، مؤكدة أن اختيار المحكمين جاء من بين كبار الكتاب والزملاء المشهود لهم بالخبرة والمهنية ومراعاة الحيادية والنزاهة في اختيار الفائزين.

وأكدت عضو المجلس، أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع وتكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، الذي ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس.

يذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميلا وزميلة، على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020 في جميع فروع المسابقة، التي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

كشوف أسماء جدول تحت التمرين

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت في وقت سابق، عن كشوف أسماء 540 متقدما للقيد بجدول تحت التمرين، المقرر انعقاده خلال أيام 13 و14 و16 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن جلسة لجنة القيد من المقرر أن تنعقد في الخامسة مساء في الأيام المذكورة.

وأشارت إلى أن لجنة القيد بالنقابة، ستنعقد، السبت 13 نوفمبر للمتقدمين من رقم 1 وحتى 179، بينما تنعقد الجلسة الثانية يوم الأحد 14 نوفمبر، بدءا من الرقم 180 وحتى 259، ثم تُعقد جلستها الثالثة، الثلاثاء، الموافق 16 نوفمبر الجاري من رقم 260 وحتى 540.