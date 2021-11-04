محمد الصواف: إبداعي الأدبي بدأ بتأليف الغناء.. والمسرح عالمي الكبير

قال محمد الصواف، الشاعر والمؤلف المسرحي، إن طاقته الإبداعية بدأت بالشعر والأغنية، ومع القراءة والاطلاع والمشاهدات والخبرات الحياتية والاحتكاك، تشكّل عالمه الخاص، وأصبح أكثر اختلاطا بالناس وإحساسا بالناس: «حققت نجاحات كبيرة في عالم الغناء مثل (تعالي) للفنان هشام عباس، لكن هذا العالم ضاق بي مع كثرة القراءات، لأن عشقي وعالمي الكبير هو المسرح».

الصواف: رواية «لحظة حب» تتميز بكثافة الصور الشعرية

وأضاف الصواف، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن رواية «لحظة حب» تتميز بكثافة الصور الشعرية، ورغم ذلك فإن الجمهور استطاع هضم الفكرة واستيعابها جيدًا: «المسرحية عُرضت في عام 2001 وحققت نجاحا كبيرا، وأجمل ما فيها أن احدا من الممثلين لم يستطع تغيير كلمة واحدة».

الصواف: المسرح يستوعب كل شيء مثل القصائد والأغاني والمونولوج

وتابع الشاعر والمؤلف المسرحي، أن المسرح يستوعب كل شيء مثل القصائد والأغاني والمونولوج، وكل ذلك في عمل مسرحي واحد، مشددًا على أن المونولوج حبكة صعبة وليست سهلة أبدًا: «تعاونت مع فكري الجيزاوي أحد أكثر الموهوبين في هذا المجال، وكان التعامل معه صعب جدا، لأننا كنا نضطر إلى السهر لساعات طويلة من الليل حتى نقدم دقيقتين من الضحك فقط».

وواصل: «دائما وأنا أكتب شعر مسرحية، أحرص على أن يكون النص من عالم الواقع، يعني أحاول أن أكون مهتما بالمشاهد حتى يشعر بها، وبالتالي فأنا لا أفضل أن يكون عملي المسرحي بعيدا عن أحاسيس المشاهد».