ضابط صاعقة: أصلي ركعتين وأقول هذا الدعاء قبل تنفيذ أي عملية «فيديو»

قال المقدم أركان حرب أمير علي حسن، ضابط بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، إن التحاقه بالكلية الحربية كان أمنيته طوال حياته، «عندما كنت أشاهد الأفلام الخاصة بحرب أكتوبر وأبطال وقوات الصاعقة والعمل الكبير الذي حدث، كانت أمنيتي الالتحاق بالكلية الحربية وأتخرج منها للالتحاق بقوات الصاعقة، وهذا شرف».

الالتحاق بقوات الصاعقة تضحية وفداء ومجد لمصر

وأضاف «حسام»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن الالتحاق بالكلية الحربية وقوات الصاعقة بالنسبة له تضحية وفداء ومجد لمصر.

بصلي ركعتين قبل الدخول في أي عملية

وتابع المقدم أركان حرب أمير علي حسن: «بصلي ركعتين قبل أي عملية، وأدعو الله أن أحقق النصر بدون أي تأثير على حد من رجالتي، وندعو إحنا والقوات دعاء (اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك اللهم اجعله في ميزان حسناتك)، ونتوكل على الله ونقرأ سورة الفاتحة، ونبث روح العزيمة والإصرار لتنفيذ المهمة بنجاح».

قوات الصاعقة لها مهام ذو طبيعة خاصة

واستكمل الضابط بقوات الصاعقة: «إحنا كقوات صاعقة تفرق كتير عن عناصر تانية، على أساس إن المهام بتاعتنا ذو طبيعة خاصة، فلازم كأفراد وضباط وجنود نكون إيد واحدة، مفيش فرق بينا وبين بعض، بالذات لما نشترك في عملية واحدة، وزملينا أو صديقنا في العمل ببقى عارفه أكتر من البيت عندي».

حسن: نترك الوصية لزملائنا

وواصل المقدم أركان حرب أمير علي حسن قائلا: «وصيتي كانت بقى مع زميلي العقيد أركان حرب الشهيد أحمد شحاتة، لكن ربنا افتكره قبلي، واستشهد في عملية في سيناء، وكنت أنا قائد هناك بتابع معاه، ودفعتي وزمايلي كانوا موجودين هناك وكنا بنوصي بعضينا».