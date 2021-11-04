وزير الآثار يوجه بتنظيم دورات تدريبية مستمرة للعاملين بالمنشآت السياحية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا، لمراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المطبقة، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي الجهات المعنية.

تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة

وخلال الاجتماع، كلف وزير السياحة والآثار، بتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي تقوم الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، بكل المحافظات المصرية، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية المقررة، في حال رصد قيام أية منشأة، بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.