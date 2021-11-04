جدد رخصة سيارتك «أون لاين» في 5 خطوات.. «وانت قاعد في بيتك»

يعد تجديد رخصة السيارة الخاصة، من الأمور المرهقة للأشخاص، حيث يحتاج هذا الأمر إلى الكثير من الإجراءات التي يجب على صاحب الرخصة القيام بها، ومن المفترض أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال التوجه إلى وحدة المرور، التابع لها صاحب الرخصة، وهو ما يدفع كثيرا من المواطنين إلى السير برخصة منتهية وعدم الذهاب لوحدة المرور، ولكن مع حرص الدولة على التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ الخدمات الخاصة بالمواطن، أصبح الأمر بسيطا، ومن الممكن الآن أن يتم تجديد الرخصة «أون لاين» دون الذهاب إلى وحدة المرور، حيث يتم إرسالها إلى عنوان منزل صاحب الرخصة في حال كان يرغب في ذلك.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» طريقة تجديد رخصة السيارة الخاصة بك في 4 خطوات، وذلك من خلال بوابة المرور المصرية، التي أنشئت لتطوير المنظومة المرورية في مصر وتسهيل الخدمات، والخطوات كالتالي:

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

الخطوة الأولى:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، ثم إنشاء حساب خاص بك على الموقع

الخطوة الثانية:

الدخول على الموقع واختيار «خدماتنا» لتظهر قائمة تختار منها «الخدمات الإلكترونية» ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على «تجديد رخصة المركبة»

الخطوة الثالثة

عليك استخراج شهادة مخالفات، وذلك عن طريق الضغط على «اضغط هنا»، ستظهر قائمة تختار منها شهادة «وفاء بالغرامات»، إذا ظهر أن عليك مخالفات يمكنك دفعها من خلال وسائل الدفع المتاحة، وسيتم إرسال شهادة المخالفات إليك على عنوان منزلك.

الخطوة الرابعة

بعد استلام شهادة وفاء بالغرامات، سيتم إخطار بوابة مرور مصر بشهادة المخالفات تلقائيا، ومن ثم دفع الضرائب والرسوم المطلوبة من خلال وسائل الدفع المتاحة.

الخطوة الخامسة

عليك إدخال العنوان الخاص بك، وسيتم توصيل الرخصة أو التوجه إلى وحدة المرور الخاصة لاستلام الرخصة الجديدة وتسليم القديمة.

شروط تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

وهناك شروط محددة لتجديد رخصة السيارة وفقا لموقع بوابة مرور مصر وهي كالتالي:

- يجب أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية، وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

- على صاحب السيارة أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة إلى المنزل في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

- عند التقديم على تجديد لرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

- ويجب توافر الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل، شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».