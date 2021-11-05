وزير الخارجية الأردني: نرفض أي إساءة للسعودية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، إن أمن السعودية ودول الخليج العربي من أمن بلاده، وأن الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء وأي إساءة لـ الرياض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «الصفدي»، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية، وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني: «نحن في الأردن نعد أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزءا أساسيا من أمن الأردن، ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن، ونرفض أي إساءة للأشقاء في السعودية والخليج».

الصفدي: عمان مستمرة في العمل من أجل التقدم باتجاه حل أزمة اليمن

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن عمان مستمرة في العمل معهم ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي من أجل التقدم باتجاه حل أزمة اليمن التي يعيق الوصول إليها موقف الحوثيين الذي لا ينسجم مع كل الطروحات التي تعمل باتجاه حل الأزمة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجندر، قالت خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس: «النأي بلبنان عن أزمات المنطقة مهم للغاية»، مضيفة إن يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق الإصلاحات والخروج من الأزمة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكانت أزمة بين الرياض وبيروت، اندلعت في وقت سابق، على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.